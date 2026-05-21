Unbekannter versucht in Basel zwei Mädchen ins Auto zu locken

Keystone-SDA

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Basel mutmasslich versucht, zwei Mädchen in sein Fahrzeug zu ziehen. Während ein erster Versuch gemäss den Basler Behörden scheiterte, verhinderten beim zweiten Vorfall am Wettsteinplatz zwei Passanten Schlimmeres.

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(Keystone-SDA) Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ergaben, sprach der Autofahrer die Mädchen am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Riehenstrasse an, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Der Mann habe versucht, eine Achtjährige in sein Auto zu locken. Nachdem dies misslungen sei, habe der Mann seine Fahrt fortgesetzt und beim Wettsteinplatz ein weiteres Kind angesprochen. Als er das siebenjährige Mädchen in sein Auto ziehen wollte, rief das Opfer um Hilfe. Daraufhin griffen zwei Männer ein und verhinderten die Tat.

Laut Staatsanwaltschaft flüchtete der Mann in seinem als sportlich und weiss beschriebenen Auto in unbekannter Richtung. Die Kantonspolizei Basel-Stadt leitete umgehend eine Fahndung ein. Diese blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt nun im Fall.