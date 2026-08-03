Unbekanntes Virus bei Rindern in Süddeutschland nachgewiesen

Keystone-SDA

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Ein neues Virus ist nach Europa eingeschleppt worden und breitet sich nun bei Rindern in Süddeutschland aus. Die betroffenen Tiere zeigten Fieber und Durchfall. Milchkühe geben zudem weniger Milch.

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(Keystone-SDA) Das deutsche Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) untersuchte vier Proben aus dem Bundesland Baden-Württemberg und kam zu dem Schluss, dass es sich um ein bislang nicht näher charakterisiertes Orthobunyavirus aus der Simbu-Serogruppe handelt, das von Mücken übertragen wird. Viren dieser Gruppe kämen vor allem in Afrika, Asien und Australien vor.

Das für entsprechende Tests in der Schweiz zuständige Institut für Virologie und Immunologie (IVI) konnte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zunächst keine Angaben dazu machen, ob es sich bei in der Schweiz erkrankten Kühen um dieselbe Erkrankung handelt. Auch hierzulande erkrankten zuletzt zahlreiche Kühe aus bislang unbekannter Ursache.

Das Potenzial des Virus ist dem FLI bislang nicht genau bekannt.