Unfall auf A1 bei Dietlikon löst grossen Stau aus

Keystone-SDA

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Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Dietlikon sind am Donnerstagmittag zwei Personen verletzt worden. Der Unfall löste einen grossen Rückstau aus.

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(Keystone-SDA) Eine 38-jährige Lenkerin wurde beim Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste geborgen werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Zürich. Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Lastwagen leicht nach rechts und touchierte einen neben ihm fahrenden Personenwagen.

Das Auto wurde daraufhin vor den Lastwagen geschoben und geriet nach links auf den Überholstreifen. Dort kollidierte es mit einem korrekt auf dem Überholstreifen fahrenden Auto.

A1 zwei Stunden lang gesperrt

Die 38-jährige Lenkerin des zuerst touchierten Wagens wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und nach der Erstversorgung ins Spital gefahren werden.

Der 46-jährige Lenker des anderen am Unfall beteiligten Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital transportiert. Der 40-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.

Wegen des Unfalls war die A1 ab Brüttisellen für rund zwei Stunden gesperrt. Dies führte zu einem grösseren Verkehrsaufkommen und Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Achsen.