Unfall führt zu Sperrung des San-Bernardino-Tunnels GR

Keystone-SDA

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Wegen eines Verkehrsunfalls ist der San-Bernardino-Tunnel derzeit gesperrt. Autos werden über den San-Bernardino-Pass umgeleitet, während der Schwerverkehr und die Busse auf den Rastplätzen in Campagnola und Hinterrhein angehalten werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr, wie Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber Keystone-SDA erklärte. Er bestätigt damit eine Meldung von blick.ch. Weitere Informationen werden gemäss Rüegg im Laufe des Nachmittags in einer Medienmitteilung bekannt gegeben.

Gemäss der Website des Tiefbauamtes zum Zustand der Bündner Strassen ist das nächste Update für 14.30 Uhr vorgesehen.

Die San-Bernardino-Route ist eine Alternativroute zum Gotthard-Tunnel für Reisende Richtung Süden.