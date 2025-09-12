Unfall im Theater Chur während Bühnenprobe fällt glimpflich aus

Keystone-SDA

Am Bühnenportal des Theaters Chur hat sich ein Teil der massiven Verkleidung des Bühnenportals gelöst und ist während einer Probe auf die Bühne gefallen. Verletzt wurde niemand, wie die Stadt Chur und das Theater Chur am Freitag mitteilten. Die Saison kann wie geplant am 17. September beginnen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich am am 10. September während einer Probe mit sieben Personen im betroffenen Bereich der Bühne. Betroffen war gemäss Mitteilung das sogenannte Fries – eine schwarze Umrahmung aus Gips und Mörtel, ohne tragende Funktion.

Aus Sicherheitsgründen sei die Bühne umgehend gesperrt worden und es hätten keine Proben mehr stattfinden können. Nach Abschluss einer Prüfung auf nicht nachweisbaren Asbest zeigte sich gemäss Mitteilung, dass sich der horizontale Fries löst und weitere Abbrüche möglich sind.

Der Fries sei deshalb nun vollständig entfernt worden. Die darüber liegenden Putzflächen seien kontrolliert worden und würden einen stabilen Verbund aufweisen, heisst es weiter.

Die Sicherungs- und Rückbauarbeiten sind am Freitag abgeschlossen worden. Proben können wieder stattfinden und das Theater Chur kann die Saison wie geplant am 17. September mit dem Stück «Monokali Polypunk» von Gianna OIinda Cadonau und Flurina Badel eröffnen.