UNHCR: 2025 war tödlichstes Jahr für Rohingya-Flüchtlinge

Keystone-SDA

2025 ist nach UN-Angaben das bisher tödlichste Jahr unter Rohingya-Flüchtlingen gewesen, die bei Fluchtversuchen mit Booten im Indischen Ozean unterwegs waren.

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(Keystone-SDA) Etwa 900 Menschen aus dieser Volksgruppe seien in der Andamanensee oder im Golf von Bengalen ums Leben gekommen oder gälten in diesen Gebieten als vermisst, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf mit. «Mehr als 6.500 Rohingya wagten in dem Jahr gefährliche Seeüberfahrten, wobei jeder Siebte als vermisst oder tot gemeldet wurde – die weltweit höchste Todesrate auf einer der wichtigsten Seerouten für Flüchtlinge und Migranten.»

Auch in diesem Jahr setze sich dieser Trend fort, hiess es. Seit Januar hätten mehr als 2.800 Rohingya gefährliche Seereisen unternommen. Zuletzt war den Angaben zufolge ein überfülltes Boot mit schätzungsweise etwa 250 Menschen in der Andamanensee gesunken. Wann genau das Boot, das Ende März Bangladesch verlassen haben soll und nach Malaysia unterwegs war, sank, war weiterhin unklar. Neun Menschen wurden aus dem Wasser gerettet. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) hatten sich ausser Rohingya-Flüchtlingen auch Menschen aus Bangladesch auf dem Boot befunden.

Weltgrösstes Flüchtlingslager

In Bangladesch befinden sich mehr als 1,3 Millionen Rohingya-Flüchtlinge. Die meisten davon leben in Flüchtlingseinrichtungen. Nach Angaben des UNHCR bilden die Camps zusammengenommen das weltweit grösste Flüchtlingslager. Laut UN-Organisationen nutzen Schleuser- und Menschenhändler die prekäre Lage der Flüchtlinge aus und setzen dabei sowohl Rohingya als auch bangladeschische Staatsangehörige ernsthaften Gefahren aus.

Vor neun Jahren hatte das Militär im angrenzenden Myanmar eine Offensive gegen die dort lebende muslimische Rohingya-Minderheit begonnen. Hunderttausende Menschen flohen damals oder wurden vertrieben.