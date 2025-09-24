Uni Bern übergibt Pflanzen der «grünsten Gasse» an Anwohnende
Die Universität Bern hat das Projekt "Grünste Gasse der Schweiz" in der Berner Postgasse abgeschlossen. Die Anwohnerinnen und Anwohner übernehmen künftig die Pflege der Pflanzen, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Das Institut für Pflanzenwissenschaften hatte die Begrünung 2023 gestartet, um Biodiversität und Mikroklima in der Altstadt zu fördern. Nach drei Jahren weist die Postgasse die höchste Artenvielfalt auf.
Zudem hat sich der Grünflächenanteil auf 10,3 Prozent verdoppelt. Über 90 Prozent der Befragten nehmen die Gasse laut Umfrage als deutlich grüner wahr, knapp 70 Prozent empfinden sie als erholsamer.