Unicef fehlen Spritzen für Kinder-Impfungen in Gaza

Keystone-SDA

Im Gazastreifen ist eine grossangelegte Kampagne angelaufen, um Kinder gegen verhinderbare Krankheiten wie Polio und Masern zu impfen. Allerdings hänge ein Grossteil der bestellten 1,6 Millionen Spritzen noch an den Grenzen zum von Israel kontrollierten Gazastreifen fest.

(Keystone-SDA) Das sagte ein Sprecher in Genf. Auch die solarbetriebenen Kühlschränke seien noch in der Abfertigung, teils seit August.

Beides gelte als «dual-use item», also Material, das sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden könne, sagte der Sprecher. Es sei schwer, für solches Material von Israel die Genehmigung zur Einfuhr in den Gazastreifen zu bekommen.

Unicef hat inzwischen 200.000 Decken für den Winter verteilt, weil viele Menschen in Zelten leben, die nicht winterfest sind. Eine Million weiterer Decken seien auf dem Weg. Zudem seien Zehntausende Winterschuhe und warme Kleidung verteilt worden.