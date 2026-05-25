Unkrautvernichtung mit Gasbrenner löst Hausbrand in Jonen AG aus

Keystone-SDA

In Jonen AG hat ein 79-Jähriger beim Unkrautvernichten mit einem Gasbrenner sein Haus in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber beträchtlich.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson meldete kurz nach 11.30 Uhr Flammen und Rauch aus dem Dach des Hauses an der Gruebstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die Feuerwehren Oberlunkhofen-Jonen und Muri rückten daraufhin aus.

Der 79-jährige Bewohner verliess das Gebäude selbstständig. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich auch die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Häuser.

Gemäss ersten Erkenntnissen hat der Mann mit einem Gasbrenner auf der Terrasse Unkraut entfernt. Nachdem er sich wieder ins Gebäude begeben habe, habe er einen lauten Knall gehört und die Flammen bemerkt, teilte die Polizei mit.

Den Einsatzkräften sei es gelungen, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern. Spezialisten der Kantonspolizei nahmen die Ermittlungen zur genauen Brandursache auf.

Beim Unkrautvernichten mit Brennern kommt es immer wieder zu Bränden. So geriet laut Polizeiangaben vergangene Woche auf dem D4-Areal in Root LU die Fassade bei Unkrautentfernungsarbeiten mit einem Brenner in Brand. Wenige Wochen zuvor musste in Gränichen AG die Feuerwehr ausrücken, nachdem wegen eines Unkrautverbrenners eine Thujahecke Feuer fing.