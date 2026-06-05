Unregelmässigkeiten auf Konto bei Swissmechanic beider Basel

Keystone-SDA

Die Sektion beider Basel des MEM-Branchenverbands Swissmechanic hat Unregelmässigkeiten auf einem ihrer Konten festgestellt. Sie hat deswegen Anzeige wegen Verdachts auf Urkundenfälschung und Veruntreuung erstattet, wie sie am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Sektionspräsident Samuel Eglin erfuhr am Dienstag von den Unregelmässigkeiten und noch gleichentags wurde eine Verdachtsmeldung bei der Polizei gemacht, wie es in der Mitteilung heisst. Am Mittwoch seien die relevanten Unterlagen und die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht worden.

Beim betroffenen Konto handelt es sich gemäss Communiqué um eines, auf dem über Jahre hinweg Rückstellungen gemacht wurden. Weitere Konten des Verbands seien nicht tangiert und die Fortführung der Verbandstätigkeiten sei sichergestellt.

Die Verbandsspitze arbeite nun daran, dass der Verband trotz Mittelausfalls allen Forderungen nachkommen könne. Aufgrund des laufenden Verfahrens könne der Verband keine weiteren Angaben machen.

Swissmechanic engagiert sich als Branchenverband in der Ausbildung in Berufen in den Bereichen Maschinen-, Elektro-, und Metallindustrie (MEM).