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Unsicherer Autofahrer verunfallt in Küssnacht SZ zwei Mal

Keystone-SDA

Ein Autofahrer, der im Bezirk Küssnacht durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, hat am Dienstagabend zwei Kollisionen verursacht. In Küssnacht fuhr er gegen eine Tunnelwand, bei Merlischachen streifte er ein entgegenkommendes Auto.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Schwyz konnte den 39 Jahre alten Autofahrer in Merlischachen stoppen, wie sie am Mittwoch bekannt gab. Sie nahm ihm den Führerschein ab und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Wer der Lenker oder die Lenkerin des zweiten Personenwagens war, ist der Polizei nicht bekannt.

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