Unterschriften für Ausbau der Luzerner Sportförderung eingereicht

Keystone-SDA

Das Komitee der kantonalen Initiative "1% für eine ambitionierte Luzerner Sportförderung" hat über 4800 beglaubigte Unterschriften an den Kanton übergeben. Für das Zustandekommen der Initiative sind 4000 Unterschriften nötig.

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(Keystone-SDA) Wie das Komitee am Dienstag mitteilte, muss nun die Regierung prüfen, ob die Initiative formal zustande gekommen ist.

Der Kanton Luzern soll seine Sportförderung ausbauen, verlangt die Initiative. Künftig soll der Kanton ein Prozent seines kantonalen Budgets für den Sport einsetzen, das wären gemäss Angaben des Komitees derzeit rund 40 Millionen Franken. Heute fördert der Kanton den Sport vor allem mit Mitteln aus dem Lotteriefonds und gibt etwa 1,4 Millionen Franken seines ordentlichen Haushalts dafür aus.

Die Initiative ist in der Form der allgemeinen Anregung formuliert. Unterstützt werden sollen Vereine und die von ihnen organisierten Wettkämpfe, die Sportinfrastruktur von regionaler und kantonaler Bedeutung sowie Massnahmen, welche die Ausübung von Sport und Bewegung fördern

Im überparteilichen Initiativkomitee engagieren sich Politikerinnen und Politiker aller Fraktionen des Kantonsrats. Das Anliegen geht zurück auf einen Vorstoss von alt Kantonsrat Urs Dickerhof (SVP).