Unterschriften für Mietpreis-Initiative eingereicht

Keystone-SDA

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Der Mieterinnen- und Mieterverband hat am Dienstag die Unterschriften zur Mietpreis-Initiative eingereicht. Zentrale Forderung ist, dass Mieten automatisch und regelmässig überprüft werden und eine Miete gesenkt werden muss, sollte sie missbräuchlich hoch sein.

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(Keystone-SDA) Mehr als 140’000 Menschen haben die Initiative laut einer Mitteilung des Mieterinnen- und Mieterverbandes Schweiz (MVS) unterschrieben. Damit sei klar: Viele Menschen wollten nicht länger hinnehmen, dass Mietende «missbräuchlich hohe Mieten» bezahlen, während Immobilienkonzerne ihre Renditen «auf Kosten der Haushalte» maximierten.

Weil die Zinsen lange gesunken seien, hätten auch die Mieten sinken müssen, argumentiert der Mieterverband. Passiert sei aber das Gegenteil. Ein zentraler Grund dafür seien missbräuchlich hohe Mieten, die kaum kontrolliert würden – obwohl solche Mieten gesetzlich verboten seien. Dabei sei gerade die Schweiz mit 60 Prozent der Haushalte in Mietwohnungen ein Land der Mieterinnen und Mieter.