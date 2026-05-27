Untwerwerk Engehalde nach vierjähriger Erneuerung wieder in Betrieb

Keystone-SDA

Energie Wasser Bern hat die Erneuerung des bauhistorisch wertvollen Unterwerks Engehalde nach vier Jahren Bauzeit abgeschlossen. Die Anlage versorgt heute rund 35'000 Kundinnen und Kunden mit Strom.

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(Keystone-SDA) Mit Abschluss der Umgebungsarbeiten ist das Projekt nun vollständig abgeschlossen, wie das Stadtberner Energieunternehmen Energie Wasser Bern am Mittwoch mitteilte. Das neue Unterwerksgebäude wurde demnach bereits im Frühjahr 2024 fertiggestellt, die neue Anlage ging im Oktober 2024 in Betrieb. Anschliessend wurde die alte Infrastruktur rückgebaut.

Eine besondere Herausforderung der Erneuerung bestand laut der Mitteilung darin, die Stromversorgung während der gesamten Zeit ohne Unterbruch sicherzustellen. Die Bauarbeiten starteten im Frühjahr 2022.

Die Modernisierung war nach rund 50 Jahren seit der letzten umfassenden Sanierung notwendig geworden. Die Anforderungen an die Anlage stiegen aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung von Mobilität, Wärmeversorgung und digitalen Anwendungen, wie EWB weiter schrieb.

Seit fast hundert Jahren gehört das Unterwerk Engehalde, laut EWB «einer der wichtigsten Knotenpunkte der Berner Stromversorgung», zum Stadtbild. Die grosse Freiluftanlage ist mit dem Rückbau der alten Anlage verschwunden. Am 30. Mai 2026 kann die Bevölkerung die modernisierte Anlage im Rahmen der Veranstaltung «Open House Bern» besichtigen.