Uri, Ob- und Nidwalden legen kantonsärztliche Dienste zusammen

Keystone-SDA

Uri, Obwalden und Nidwalden verfügen ab dem 1. Dezember 2025 über einen gemeinsamen kantonsärztlichen Dienst. Das Pensum von hundert Prozent teilen sich Gwendolyn Graf und Daniel Chavez.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die drei Kantone hatten die Zusammenlegung bereits im Frühling im Grundsatz entschieden. Dank der Massnahme ist der Dienst neu mit einem Haupt- und nicht mehr mit einem Nebenamt ausgestattet. Das soll zu einer Professionalisierung und einer besseren Verfügbarkeit führen.

Gwendoly Graf arbeitet in einer Kinderarztpraxis in Luzern sowie als stellvertretende Chefin des Fachbereichs Katastrophenmedizin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Daniel Chavez ist Hausarzt in Buochs NW und war bereits stellvertretender Kantonsarzt von Nidwalden.

Der Kantonsarzt von Uri, Jürg Bollhalder, sowie der Nidwaldner Kantonsarzt Peter Gürber, der ad interim das Amt auch für Obwalden ausübte, beenden ihre Tätigkeiten damit.

