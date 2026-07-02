Uri erlässt wegen Waldbrandgefahr ein Feuerverbot

Keystone-SDA

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Im Kanton Uri herrscht trotz der gewitterartigen Niederschläge der letzten Tage eine grosse Trockenheit. Die Behörden haben deswegen ein Feuerverbot erlassen.

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(Keystone-SDA) Weil die Gefahr von Wald- und Flurbränden bestehe, dürfe im Wald und in dessen Nähe kein Feuer entfacht werden, teilte die Sicherheitsdirektion am Donnerstag mit. Auch eingerichtete Feuerstellen und mobile Grills dürften nicht benutzt werden.

Ausserhalb des Waldgebiets darf nur in befestigten Feuerstellen ein Feuer entfacht werden. Verboten sind Höhenfeuer, das Abbrennen von Feuerwerk oder das Steigenlassen von Heissluftballonen und Himmelslaternen, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Brennende Raucherwaren und Zündhölzer dürfen nicht weggeworfen werden.