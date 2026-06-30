The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Uri organisiert die schulärztlichen Untersuchungen neu

Keystone-SDA

In Uri werden die schulärztlichen Untersuchungen neu aufgestellt. Während Kindergartenkinder künftig beim Haus- oder Kinderarzt untersucht werden, bleiben die Reihenuntersuchungen in den Schulen bestehen. Zudem führt der Erziehungsrat eine Fachperson Gesundheit ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die neue Fachperson übernehme organisatorische sowie koordinative Aufgaben und soll Schulen, Schulsekretariate sowie Schulärztinnen und Schulärzte entlasten, teilte die Urner Bildungs- und Kulturdirektion am Dienstag mit. Zugleich sollen die schulmedizinischen Abläufe dank der Neuausrichtung der schulärztlichen Untersuchungen stärker digitalisiert und die Datenerhebung vereinheitlicht werden.

Die Änderungen stiessen laut Mitteilung in der Vernehmlassung auf «breite Zustimmung». Besonders begrüsst wurden die Digitalisierung und die Modernisierung der Abläufe.

Das neue Konzept soll ab dem Schuljahr 2027/28 vollständig angewendet werden. Zuvor kontaktiert das Amt für Volksschulen interessierte Arztpraxen und schliesst ein Mandat für die Fachperson Schulgesundheit ab, hiess es weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft