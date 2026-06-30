Uri organisiert die schulärztlichen Untersuchungen neu

Keystone-SDA

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In Uri werden die schulärztlichen Untersuchungen neu aufgestellt. Während Kindergartenkinder künftig beim Haus- oder Kinderarzt untersucht werden, bleiben die Reihenuntersuchungen in den Schulen bestehen. Zudem führt der Erziehungsrat eine Fachperson Gesundheit ein.

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(Keystone-SDA) Die neue Fachperson übernehme organisatorische sowie koordinative Aufgaben und soll Schulen, Schulsekretariate sowie Schulärztinnen und Schulärzte entlasten, teilte die Urner Bildungs- und Kulturdirektion am Dienstag mit. Zugleich sollen die schulmedizinischen Abläufe dank der Neuausrichtung der schulärztlichen Untersuchungen stärker digitalisiert und die Datenerhebung vereinheitlicht werden.

Die Änderungen stiessen laut Mitteilung in der Vernehmlassung auf «breite Zustimmung». Besonders begrüsst wurden die Digitalisierung und die Modernisierung der Abläufe.

Das neue Konzept soll ab dem Schuljahr 2027/28 vollständig angewendet werden. Zuvor kontaktiert das Amt für Volksschulen interessierte Arztpraxen und schliesst ein Mandat für die Fachperson Schulgesundheit ab, hiess es weiter.