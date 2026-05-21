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Uri saniert Untere Rässeggbachbrücke

Keystone-SDA

Der Kanton Uri saniert die Untere Rässeggbachbrücke an der Sustenpassstrasse. Das Bauwerk aus der Zeit des zweiten Weltkriegs weist diverse Mängel auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Inspektionen haben ergeben, dass lose Mörtelfugen, Risse im Betonbogen und Belagsschäden behoben werden müssen, wie die Urner Baudirektion am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Kosten der Instandsetzung betragen 800’000 Franken. Die Arbeiten sollen am 26. Mai beginnen und dauern voraussichtlich bis Oktober.

Die Untere Rässeggbachbrücke ist eine Bogenbrücke aus Naturstein-Mauerwerk. Der tragende Bogen besteht aus Beton. Die Brücke überquert den Sustlibach in einer Höhe von rund vier Metern.

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