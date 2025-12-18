Uri stellt 2026 mehr Mittel für Prämienverbilligung zur Verfügung.

Keystone-SDA

Im Kanton Uri steht 2026 mehr Geld für die Prämienverbilligung zur Verfügung. Nach 20,5 Millionen Franken im laufenden Jahr sind es im kommenden Jahr 22,4 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Sozialdirektion stammen 15,5 Millionen Franken vom Bund und 6,9 Millionen Franken vom Kanton. Der Kanton Uri zahlt damit mehr, als der Bund ihm vorschreibt. Dieser Mindestbeitrag liegt bei 5,9 Millionen Franken. Für den Kanton Uri wird für 2026 ein Prämienwachstum von 5,4 Prozent erwartet.