Uri stimmt im November 2026 über höhere Strassenverkehrssteuern ab

Das Referendum der kantonalen SVP gegen die Erhöhung der Strassenverkehrssteuern im Kanton Uri ist zustande gekommen. Die Urner Stimmbevölkerung wird am 29. November 2026 über die Vorlage befinden.

(Keystone-SDA) Gegen die vom Landrat beschlossene Änderung der Verordnung über die Strassenverkehrssteuern war von der SVP Uri das Referendum ergriffen worden. Das Referendumskomitee «Nein zur Erhöhung der Strassenverkehrssteuer» reichte Anfang Dezember 1429 Unterschriften ein, wie die Urner Standeskanzlei am Dienstag mitteilte. Nötig wären 450 Unterschriften.

Der Landrat hatte die Erhöhung der Strassenverkehrssteuern um zehn Prozent in seiner Session Ende August mit 42 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen.