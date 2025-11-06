Urner Amt für Betrieb Nationalstrassen erhält neuen Leiter

Keystone-SDA

Der neue Leiter des Urner Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) heisst Stefan Indergand. Er folgt auf Daniel Klümpel, der das Amt während den vergangenen sieben Jahre geführt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Stefan Indergand arbeitet seit über zwanzig Jahren im AfBN und leitet derzeit die Abteilung Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen, wie die Standeskanzlei Uri am Donnerstag mitteilte. Er bringe umfassende Fachkenntnisse im Nationalstrassenbetrieb sowie langjährige Führungserfahrung mit.

Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) ist zuständig für den Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen im Kanton Uri sowie auf den Abschnitten bis nach Airolo TI, Beckenried NW und Küssnacht SZ.

Mit Projekten wie der zweiten Gotthardröhre, dem Neubau des Werkhofs Flüelen und der Sanierung der Axenstrasse stehen dem Amt anspruchsvolle Aufgaben bevor, so die Standeskanzlei.