Urner Energieversorger «energieUri» senkt die Strompreise

Keystone-SDA

Kundinnen und Kunden von "energieUri" bezahlen ab 1. Oktober weniger für ihren Strom. Ein durchschnittlicher Privathaushalt soll rund 225 Franken im Jahr sparen, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Freitag.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das entspricht einer Preisreduktion von 16,5 Prozent. Auch KMU- und Grosskunden sollen prozentual im gleichen Rahmen profitieren.

Zudem weitet «energieUri» ihre Sparpreiszeiten saisonal aus. Ab dem 1. Oktober gelten Sparpreise das gesamte Wochenende über, Samstag und Sonntag. Im Sommerhalbjahr, ab dem 1. April 2026, werden die Sparpreise neu auch tagsüber statt wie bisher nachts angewendet.

Als Grund gibt das Unternehmen den Ausbau der erneuerbaren Energien an. So liefere etwa die Photovoltaik an sonnigen Tagen im Sommer teilweise ein Überangebot an Energie.

«energieUri» will Anreize schaffen, stromintensive Verbraucher dann zu betreiben, «wenn sowieso viel Energie im System ist». Das Unternehmen werde künftig im Sommer Boiler und Heizung tagsüber automatisch ansteuern. Kundinnen und Kunden sollen «ohne eigenes Zutun davon profitieren können».

