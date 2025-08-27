Urner Kantonsparlament behandelt Entlastungspaket
Der Urner Landrat befasst sich in seiner Session am Mittwoch eingehend mit dem Entlastungspaket. In der ersten Lesung gab der sogenannte Globalbilanzausgleich am meisten zu reden.
(Keystone-SDA) Die Urner Regierung will bis 2030 mit 78 Massnahmen 113 Millionen Franken einsparen. Ursprünglich plante sie gar 88 Massnahmen mit einem Spareffekt von 114 Millionen Franken. Nach Kritik in der Vernehmlassung krebste der Regierungsrat zurück und legte dem Landrat einen neuen Vorschlag vor.
Besonders umstritten war in der ersten Lesung der Globalbilanzausgleich, eine Zahlung des Kantons an die Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs. Nachdem der Vorschlag, diesen gänzlich zu streichen, auf breite Kritik gestossen war, setzte sich letztlich ein Kompromiss von Marcel Bachmann (FDP) durch. Diese sah vor, den Ausgleich fix für vier Jahre auf die Hälfte, das heisst 2,35 Millionen Franken, zu begrenzen.
In der Beratung zum Sparpaket wird der Landrat über insgesamt fünf Anträge entscheiden.