Urner Notrufnummern wegen Netzwerkproblems vorübergehend lahmgelegt

Keystone-SDA

Im Kanton Uri sind am Freitagvormittag die Notfallnummern 117, 118 und 112 ausgefallen. Grund des Ausfalls sei ein Netzwerkproblem gewesen, teilte die Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

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(Keystone-SDA) Die Störung dauerte nach Angaben von Alert Swiss, der Warnapp des Bundes, rund drei Stunden. Kurz nach 13 Uhr wurde wieder Entwarnung gegeben. In der Zwischenzeit war die Kantonspolizei über drei, ebenfalls von Alert Swiss publizierte, Mobilfunkummern erreichbar.