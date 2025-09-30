The Swiss voice in the world since 1935
Urs Rüegsegger tritt als Präsident der Zuger Kantonalbank zurück

Keystone-SDA

Der Bankratspräsident Urs Rüegsegger hat am Dienstag seinen Rücktritt auf die kommende Generalversammlung im Mai 2026 angekündigt. Die Zuger Kantonalbank will jetzt gemäss einer Mitteilung die Nachfolge frühzeitig regeln.

1 Minute

(Keystone-SDA) Rüegsegger zog zur Rücktrittserklärung ein positives Fazit seiner Amtszeit. «Seit meinem Amtsantritt hat sich die Zuger Kantonalbank äusserst erfreulich entwickelt», liess er sich am Dienstagabend in einer Mitteilung der Bank zitieren. Sechs Jahre war er an der Spitze der Zuger Kantonalbank.

In dieser Zeit habe man wichtige Meilensteine erreicht. So nannte er beispielsweise die Steigerung der Ertragskraft, erfolgreiche Stellenbesetzungen und eine neue Strategie. Seit seiner Wahl 2020 stieg das operative Ergebnis der Bank um 33 Prozent auf 107,2 Millionen Franken. Der Aktienkurs nahm in seiner Amtszeit um rund 38 Prozent auf 8700 Franken zu.

Nun endet seine Zeit als Bankratspräsident am 9. Mai 2026. Die Bank will «zu gegebener Zeit» über die Nominierung einer Nachfolge informieren.

