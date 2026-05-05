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Urteil des Bezirksgerichts Zürich zu Messerattacke um 16 Uhr

Der Prozess am Bezirksgericht Zürich, an dem ein 29-jähriger Australier sich wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verantworten musste, ist soeben zu Ende gegangen. Das Urteil wird um 16 Uhr erwartet. Sie erhalten eine Zusammenfassung und nach dem Urteil eine Ergänzung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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