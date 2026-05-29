Urteile gegen Ex-Mitarbeiter der Gazprombank Schweiz bestätigt

Keystone-SDA

Vier frühere Mitarbeiter der Gazprombank Schweiz haben die Herkunft von angeblich dem russischen Cellisten Sergei Roldugin gehörenden Geldern unzureichend abgeklärt. Das Bundesgericht bestätigte ihre Verurteilung.

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(Keystone-SDA) Das Zürcher Obergericht verurteilte im Juni 2024 drei Russen und einen Schweizer wegen mangelnden Sorgfalt bei Finanzgeschäften zu bedingten Geldstrafen von je 110 Tagessätzen. Den maximalen Tagessatz von 3000 Franken brummte es dem CEO auf. Bei den drei weiteren beträgt er zwischen 350 und 500 Franken.

Das Bundesgericht hat in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil den Entscheid der Zürcher Vorinstanz bestätigt. Die vier Männer hätten trotz Auffälligkeiten nicht ausreichend geprüft, ob Roldugin tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte der Gelder auf den 2014 von zwei ausländischen Gesellschaften eröffneten Konten sei. Der russische Cellist und Dirigent ist ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.