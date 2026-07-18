US-Botschafter sorgt mit Megajacht auch in Venedig für Ärger

Keystone-SDA

Teilen

Auf Italien-Tour mit seiner Megajacht hat sich der dortige US-Botschafter Tilman Fertitta nun auch in Venedig Ärger eingehandelt. Mehrere Hundert Menschen protestierten dagegen, dass der Milliardär und Vertraute von US-Präsident Donald Trump mit seinem Schiff "Boardwalk" in der Lagunenstadt vor Anker ging. Die Polizei riegelte in der Nähe des Markusplatzes auf dem Wasser und an Land den Zugang zu der 117 Meter langen Jacht ab. Dabei kam es auch zu kleineren Krawallen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zugleich zog das riesige Schiff zahlreiche Schaulustige an, Einheimische wie Touristen. Es ist keine Seltenheit, dass vor der weltbekannten Kulisse die Besitzer solcher Megajachten ihren Reichtum zur Schau stellen. Ähnliche Szenen hatte es vergangenes Jahr auch bei der Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos gegeben. An diesem Wochenende findet in Venedig im Rahmen eines Stadtfestes ein grosses Feuerwerk statt.

Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als elf Milliarden US-Dollar (etwa 10 Milliarden Euro) gehört Fertitta zu den reichsten Amerikanern überhaupt. Ihm gehört auch die Basketballmannschaft Houston Rockets. Seine Italien-Tour bezeichnet er als «Küstendiplomatie» aus Anlass des 250. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung der USA. Dabei kam es auch auf früheren Stationen bereits zu Protesten. Nach Venedig geht es weiter nach Triest.