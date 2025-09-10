US-Bundesrichterin blockiert vorerst Entlassung von Lisa Cook

Keystone-SDA

Eine Bundesrichterin in den USA hat die von Präsident Donald Trump angeordnete Entlassung von Zentralbankgouverneurin Lisa Cook blockiert. Richterin Jia Cobb gab Cooks Antrag statt, wonach sie vorerst ihre Position behalten darf, während ihre Klage geprüft wird.

(Keystone-SDA) Trump hatte Ende August Cooks Entlassung «mit sofortiger Wirkung» angeordnet und mit angeblichen Falschangaben im Zusammenhang mit privaten Immobilienkrediten begründet. Er veröffentlichte auf seiner Onlineplattform Truth Social ein entsprechendes Schreiben an die Zentralbankerin. Cook wies die Anordnung umgehend zurück und reichte Klage ein.

Trump liegt seit Monaten mit der Fed über Kreuz, weil sie seiner Forderung nach einer Leitzinssenkung bislang nicht nachgekommen ist. Den Chef der Notenbank, Jerome Powell, griff der US-Präsident wiederholt verbal an.

Cook, eine ehemalige Mitarbeiterin von Ex-Präsident Barack Obama, gehört dem siebenköpfigen Gouverneursrat der Notenbank seit Mai 2022 an. Sie ist die erste schwarze Frau auf diesem Posten und wurde von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt.