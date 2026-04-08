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US-Delegation will Samstag Gespräche mit Iran in Pakistan führen

Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe im Iran-Krieg sollen dem Weissen Haus zufolge am Samstag direkte Verhandlungen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden. US-Präsident Donald Trump entsende dafür eine Delegation um Vizepräsident JD Vance, den Sondergesandten Steve Witkoff sowie Jared Kushner, sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington. Erste Gespräche sollen demnach am Samstagmorgen (Ortszeit) stattfinden. In Pakistan ist es drei Stunden später als in Deutschland.

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Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hatte zuvor Delegationen der USA und des Irans für Gespräche eingeladen, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu beraten. Pakistanischen Quellen zufolge könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen.

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