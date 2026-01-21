The Swiss voice in the world since 1935
US-Finanzchef Bessent plant Treffen mit Bundespräsident Parmelin

Keystone-SDA

US-Finanzminister Scott Bessent hat gemäss eigenen Angaben am Mittwoch in Davos GR ein Treffen mit Bundespräsident Guy Parmelin geplant. Mit dem Schweizer habe er eine "sehr gute Beziehung".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Parmelin sei wirtschaftlich sehr versiert, sagte Bessent am Mittwochmorgen. Er sprach im USA House im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Er sei überzeugt, dass dank Parmelins Führungskapazitäten ein Abkommen, das für US-Bürger fair sei, in Reichweite sei.

Die Schweiz sei eine industrielle Hochburg, sagte Bessent weiter. Er sei jedoch besorgt, dass sie sich der EU annähern könnte und die «europäische Bürokratie» die Schweizer Wirtschaft schwächen könnte.

