US-Militär: Irans Raketenangriffe auf Kuwait und Bahrain abgewehrt

Keystone-SDA

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehrere vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuerte Raketen abgefangen. Die Islamische Republik habe sieben ballistische Raketen auf die beiden mit den USA verbündeten Golfstaaten abgefeuert, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Nach ersten Einschätzungen seien sechs Geschosse abgefangen worden, ein weiteres habe sein Ziel verfehlt, hiess es.

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(Keystone-SDA) Zuvor hatte das US-Militär im Bereich der Strasse von Hormus nach eigenen Angaben vier iranische Drohnen abgewehrt und anschliessend im Iran Radarstationen auf der dortigen Insel Qeschm und im Ort Goruk attackiert.

Irans Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – teilten laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim daraufhin mit, man habe als Reaktion auf die US-Angriffe Stützpunkte des Feindes in der Region attackiert. Das US-Militär erklärte derweil, iranische Behauptungen, in Bahrain das Hauptquartier der US-Marine im Nahen Osten beschädigt zu haben, seien falsch. Die Angaben beider Kriegsparteien liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.