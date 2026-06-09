US-Militär: Vergeltungsschläge gegen den Iran begonnen

Keystone-SDA

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mit Vergeltungsschlägen gegen den Iran begonnen.

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(Keystone-SDA) Diese seien auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump und als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers erfolgt, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit. «Die Mission stellt eine verhältnismässige Antwort auf die ungerechtfertigte iranische Aggression dar», begründete das US-Militär sein Vorgehen. Die Angriffe hätten um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit begonnen.

Nähere Angaben zum Umfang der Angriffe machte Centcom zunächst nicht. Zuvor hatte der Iran nach Angaben von Trump einen US-Militärhubschrauber abgeschossen. Die USA müssten notwendigerweise auf diesen Angriff reagieren, teilte er mit. Zwei Piloten des abgeschossenen Apache-Hubschraubers seien unverletzt und in Sicherheit.

Nach Berichten der iranischen Nachrichtenagentur Mehr wurden am Abend (Ortszeit) in der Hafenstadt Sirik am Golf von Oman und Umgebung von Bewohnern Explosionen gemeldet, ohne dass diese eindeutig zugeordnet werden konnten.