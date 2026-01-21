US-Präsident Trump landet am Flughafen Zürich

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch am Flughafen Zürich gelandet. Die Air Force One setzte um 12 Uhr 36 auf Schweizer Boden auf.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kaum in Zürich angekommen, wird Trump nach Davos weiterreisen. Dort werden er und die US-Delegation dann als erstes auf die Schweizer Delegation mit Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) und Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) treffen.

US-Präsident Donald Trump war auf seiner Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos von technischen Problemen ausgebremst worden. Die Besatzung an Bord der Air Force One habe ein «kleines elektrisches Problem» festgestellt, deshalb habe man den Flug vorsichtshalber abgebrochen, teilte Trumps Sprecherin mit.

Die Regierungsmaschine mit dem Republikaner und seinem Begleittross machte kurz nach dem Start am späten Dienstagabend (Ortszeit) kehrt und flog zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington. Dort stiegen sie in die kleinere Air Force One – eine Boeing 757 – um.