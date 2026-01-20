US-Präsident Trump will die Schweiz im Gaza-Friedensrat

Keystone-SDA

Die Schweiz ist von US-Präsident Donald Trump eingeladen worden, dem Gaza-Friedensrat beizutreten. Die Schweiz sei am vergangenen Wochenende darauf angesprochen worden, sagte der Kommunikationschef des Aussendepartements, Nicolas Bideau, am Dienstag Keystone-SDA.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Schweiz prüft derzeit die Einzelheiten der Charta und führt Gespräche mit den betroffenen Parteien, darunter auch den Vereinigten Staaten», erklärte der Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.

Die Schweiz stehe Initiativen zur Förderung des Friedens grundsätzlich offen gegenüber, schrieb das EDA auf Anfrage. Man prüfe den Vorschlag sorgfältig, um die Position der Schweiz festzulegen.

Das Aussendepartement rief in Erinnerung, dass der Bundesrat an seiner Sitzung vom 26. November 2025 konkrete Massnahmen zur Unterstützung für den von den USA vorgelegten «Gaza Peace Plan for peace in the Middle East» beschlossen habe. «In diesem Rahmen entschied der Bundesrat über Massnahmen in drei prioritären Bereichen: der humanitären Hilfe, der Stärkung der palästinensischen Institutionen sowie der Förderung der regionalen Stabilität», so das EDA weiter.