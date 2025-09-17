The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

US-Regierung führt strengeren Einbürgerungstest wieder ein

Keystone-SDA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verschärft die Kriterien zur Erlangung der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Das teilte die für Einbürgerungen zuständige Behörde USCIS mit. Künftig müssen Bewerberinnen und Bewerber beim Wissenstest über Geschichte, Politik und Institutionen der Vereinigten Staaten bis zu 20 Fragen aus einem Katalog von 128 beantworten und mindestens zwölf richtig haben, um zu bestehen. Bislang umfasste der Test 100 Fragen, von denen zehn gestellt wurden; sechs richtige Antworten reichten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine ähnliche Änderung war bereits Ende 2020 in Trumps erster Amtszeit eingeführt, jedoch 2021 von seinem demokratischen Nachfolger Joe Biden wieder zurückgenommen worden. Der strengere Test gilt für Anträge, die ab Mitte Oktober 2025 gestellt werden; zuvor eingereichte Anträge werden noch nach dem bisherigen Verfahren geprüft.

Die Einbürgerung ist in den USA durch ein einheitliches Verfahren geregelt. Neben dem Wissenstest müssen Bewerberinnen und Bewerber unter anderem auch ausreichende Englischkenntnisse sowie einen «guten Charakter» nachweisen. Wie diese Vorgaben ausgelegt werden, kann aber je nach politischer Linie der Regierung variieren. USCIS sprach in der Mitteilung von «ersten Änderungen» in einem mehrstufigen Prozess zur Überarbeitung dieser Standards.

Trump hatte nach Beginn seiner zweiten Amtszeit angekündigt, die Anforderungen an künftige Staatsbürger zu verschärfen. Bei der Überprüfung des «guten Charakters» soll nun etwa stärker auf den Nachweis positiver Beiträge zur Gesellschaft geachtet und unter Umständen auch das persönliche Umfeld der Bewerber einbezogen werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft