US-Schauspieler Stiller: «Krieg ist kein Film»

Der US-Schauspieler Ben Stiller ("Nachts im Museum") hat das Weisse Haus gebeten, einen Ausschnitt aus seinem Film "Tropic Thunder" aus einem Videoclip zum Iran-Krieg zu entfernen. "Wir haben euch nie die Genehmigung gegeben und haben kein Interesse daran, ein Teil eurer Propaganda-Maschinerie zu sein", schrieb Stiller auf der Plattform X. "Krieg ist kein Film."

(Keystone-SDA) Das Weisse Haus hatte den Videoclip ebenfalls via X rund eine Woche nach Beginn des Iran-Kriegs veröffentlicht und mit den Worten «Gerechtigkeit auf amerikanische Art» kommentiert. Der Clip zeigt Ausschnitte aus verschiedenen Filmen – neben «Tropic Thunder» unter anderem «Top Gun» und «Iron Man 2» – vermischt mit realen Szenen beispielsweise von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Für die 2008 veröffentlichte Actionkomödie «Tropic Thunder» schrieb Stiller das Drehbuch, produzierte, führte Regie und spielte die Hauptrolle.

Die US-Regierung hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bekanntes Musik- oder Filmmaterial verwendet. Immer wieder haben deswegen Stars, wie zuletzt beispielsweise die Sängerin Sabrina Carpenter, sich über die ungefragte Nutzung ihres geistigen Eigentums beschwert.