US-Zölle zwingen Schweizer Börse weiter in die Knie

Keystone-SDA

Der Schweizer Aktienmarkt hat den zweiten Handelstag in Folge mehr als 5 Prozent nachgegeben. Angetrieben durch die Unsicherheiten rund um die US-Zölle setzte sich der Ausverkauf beim Leitindex SMI damit den dritten Tag in Folge fort.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Dabei blieb keine Branche verschont, auch Firmen ohne US-Geschäft verloren teils deutlich an Wert.

Für heftige Bewegung sorgten am Nachmittag vor allem Gerüchte, dass US-Präsident Donald Trump die Zölle um 90 Tage aufschieben könnte und dass gerichtlich gegen die Zölle vorgegangen werde. Das «Weisse Haus» dementierte zumindest den Aufschub umgehend. Angetrieben durch die Gerüchte schoss der SMI zusammen mit den US-Märkten kurzzeitig in die Höhe, um dann aber fast umgehend wieder auf das Ausgangsniveau zurückzufallen.

Ausserdem wurden die Märkte durch die Ankündigung von Trump verunsichert, dass er die Zölle gegen China ab dem 9. April um weitere 50 Prozent erhöhen werde, sollte China seine Gegenzölle nicht zurückziehen. Die Zollspirale zwischen den beiden Ländern scheint sich also beschleunigt weiter zu drehen.

Nicht abklingender Nachrichtenfluss

Die EU kündigte derweil an, dass sie bereit sei, mit der US-Regierung zu verhandeln. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte ein Freihandelsabkommen mit den USA für Industriegüter in Aussicht. Die EU-Handelsminister einigten sich auf ihrem heutigen Treffen zudem darauf, dass bereits geplante Vergeltungszölle in Kraft gesetzt würden.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor am Montag 5,2 Prozent auf 11’047 Punkte. Das Tagestief markierte der Schweizer Leitindex kurz nach Eröffnung bei 10’776 Punkten und schoss mit den Gerüchten über den Zoll-Aufschub auf bis zu 11’554 Punkte hoch – eine Bandbreite von fast 800 Punkten.

Sehr starke Einbussen gab es hierzulande wie schon am Freitag etwa bei den defensiven Pharma-Schwergewichten Roche GS (-6,0%) und Novartis (-5,3%). Nestlé (-4,3%) hielten sich am Freitag und am Montag vergleichsweise besser, gaben aber auch deutlich ab.

Ein ähnliches Bild wie in der Schweiz lieferten auch andere europäischen Aktienmärkte: Der deutsche Dax (-4,3%), der französische Cac 40 (-4,8%) und der britische FTSE 100 (-4,4%) schlossen ebenfalls deutlich tiefer. Zuvor hatten die asiatischen Börsen schon grosse Verluste verzeichnet, der Hongkonger Hang Seng stürzte gar um 12 Prozent ab.