USA: Fed-Präsident lässt Tür für Zinssenkungen offen

Keystone-SDA

Die USA nähern sich laut dem US-Notenbankchef Jerome Powell dem Zeitpunkt, an dem die Notenbank Fed ihre Zinsen senken muss. Dies um die Beschäftigung zu stützen, sagt Powell am Freitag in einer mit Spannung erwarteten Rede.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein «rascher» Einbruch am amerikanischen Arbeitsmarkt sei nicht auszuschliessen und könnte eine Lockerung der Geldpolitik – und damit Zinssenkungen – rechtfertigen, sagte der Notenbankchef bei den Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Zugleich betonte er, das Fed befinde sich in einer «heiklen Lage», da die neuen von der US-Regierung verhängten Zölle bereits begännen, sich auf die Konsumentenpreise auszuwirken und so die Inflation neu anfachen könnten.