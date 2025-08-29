The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

USA: Feuerwehrhelfer mitten im Einsatz festgenommen

Keystone-SDA

Im Rahmen einer Razzia der US-Behörden sind zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr mitten in der Brandbekämpfung im US-Bundesstaat Washington festgenommen worden. Die beiden Personen sollen sich illegal im Land befinden, wie es in einer Mitteilung der Behörden hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den beiden festgenommen Feuerwehrhelfern soll es sich um mexikanische Staatsbürger handeln, die bei der Bekämpfung des grössten Waldbrandes im Bundesstaat im Einsatz waren, berichtete der US-Sender NBC. Die Razzia habe die Löscharbeiten «nicht beeinträchtigt,» so die Behörden.

Er sei «zutiefst besorgt über die Situation» und bemühe sich um mehr Informationen zu den Geschehnissen, sagte Bob Ferguson, der Gouverneur des Bundesstaates Washington auf X.

US-Präsident Donald Trump hat Massenabschiebungen von Migranten angekündigt. Landesweit laufen Einsätze und Festnahmen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft