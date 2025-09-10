The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

USA: Trump fordert für tödlichen Angriff in Bahn Todesstrafe

Keystone-SDA

Nach einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau in einer Stadtbahn in den USA fordert US-Präsident Donald Trump die Todesstrafe für den Täter. Er solle einen schnellen Prozess bekommen und die "TODESSTRAFE" erhalten. "Es kann keine andere Option geben!!!", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die tödliche Attacke soll sich am 22. August in der Grossstadt Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ereignet haben. In den vergangenen Tagen machten in den sozialen Medien in den USA Videoaufnahmen die Runde, die den Angriff zeigen sollen. Man sieht auf den mutmasslichen Überwachungskamera-Aufnahmen einen Mann, der aufsteht und von hinten eine junge Frau, die vor ihm in der Bahn Platz genommen hatte, angreift. Es wurde mehrmals auf sie eingestochen.

Das Justizministerium machte am Montag eine Anklage gegen einen 34 Jahre alten Mann bekannt. Der Verdächtige habe wiederholt Straftaten begangen.

Die US-Regierung schaltet sich verstärkt in den Fall ein, nachdem Trump über einen Reporter darauf aufmerksam gemacht worden war. Es läuft eine Debatte um Sicherheit im Nahverkehr, aber auch darum, wie man mit Wiederholungstätern umgeht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft