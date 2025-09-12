The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

USA und China setzen Verhandlungen zum Zollstreit in Spanien fort

Keystone-SDA

Die USA und China wollen in ihrem pausierten Zollstreit in der kommenden Woche weiter verhandeln. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, wird Behördenchef Scott Bessent in Madrid mit Vertretern der chinesischen Seite sprechen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Darunter sei auch Vize-Ministerpräsident He Lifeng, der für die Volksrepublik bereits die vorangegangenen Gespräche geführt hatte, hiess es. Aus Peking lag zunächst keine Bestätigung vor.

Der US-Mitteilung zufolge will Bessent über Fragen zu Wirtschaft, Handel und nationaler Sicherheit sprechen. Ausserdem soll es um die Social-Media-App Tiktok gehen.

Wann die Gespräche genau geplant sind, war zunächst unklar. Bessent will vom 12. bis 18. September nach Spanien und Grossbritannien reisen, wie seine Behörde mitteilte. Mehrere Medien hatten allerdings übereinstimmend berichtet, dass das Treffen in die kommende Woche fallen soll.

Fristen mehrmals verlängert

Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatten die Pause in ihrem Zollstreit zuletzt erneut um 90 Tage verlängert. Die Gespräche in Madrid wären nach den Treffen in Genf, London und Stockholm nun die vierten in dem Streit.

Zudem drängt die Frage nach dem Verkauf der Social-Media-App Tiktok in den USA. Eine von US-Präsident Trump verlängerte Frist für einen Deal für den Tiktok-Verkauf läuft am 17. September aus.

Weil Tiktok dem in China ansässigen Bytedance-Konzern gehört, gibt es in den USA die Sorge, dass die chinesische Regierung über Tiktok an Daten amerikanischer Nutzer kommen und über die App die öffentliche Meinung im Land manipulieren könnte. Tiktok weist das zurück.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft