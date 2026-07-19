USA und Iran schwören sich Rache – neue US-Luftangriffe

Keystone-SDA

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Nach dem Tod zweier US-Soldaten infolge iranischen Beschusses und der nächtelangen US-Bombardements im Iran schwören beide Seiten Rache - womit eine gefährliche Eskalationsspirale droht.

6 Minuten

(Keystone-SDA) Das US-Militär begann in der Nacht mit neuen Luftangriffen, wie das Regionalkommando Centcom auf X mitteilte. Sie zielten unter anderem darauf ab, die iranischen Revolutionsgarden, die in der vorherigen Nacht Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, «schnell zu bestrafen».

Irans oberster Führer Ajatollah Modschtaba Chamenei drohte zuvor seinerseits mit Racheakten. Chamenei, der sich bisher noch nie öffentlich gezeigt hat, liess in einer Erklärung mitteilen: «Da der amerikanische Feind nun auf Kriegstreiberei, die Übernahme noch schwererer Kosten und eine noch grössere Schande aus ist, soll er wissen, dass das geliebte iranische Volk und die Widerstandsfront unvergessliche Lektionen für ihn bereithalten», hiess es.

Bisher 16 tote US-Soldaten

Es war das erste Mal seit den Anfangstagen des Iran-Krieges, den die USA und Israel am 28. Februar gemeinsam begonnen hatten, dass das US-Militär wieder Tote durch iranischen Beschuss meldete. Die beiden Soldaten seien am Freitag in Jordanien ums Leben gekommen, als sich die US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohenangriffe verteidigten, teilte Centcom mit. Ein weiterer Soldat werde noch vermisst. Die offiziell bekannte Zahl der im Krieg gegen den Iran gefallenen US-Soldaten steigt damit auf 16.

Der Iran habe sich auf die US-Abwehrsysteme eingestellt und feuere Raketen ab, die mit extrem hoher Geschwindigkeit fliegen und während ihres Sturzflugs manövrieren könnten, zitierte das «Wall Street Journal» US-Beamte. Die Fähigkeit des Irans, empfindliche Ziele zu treffen, schüre Befürchtungen, dass Teheran bei der Zielerfassung Unterstützung aus China oder Russland erhält.

Trump: «sehr traurige Sache»

Der Druck auf US-Präsident Donald Trump, der sich im eigenen Land angesichts des dort unpopulären Krieges ohnehin mit Unzufriedenheit konfrontiert sieht, dürfte mit dem Tod der US-Soldaten weiter steigen. Der US-Sender NewsNation zitierte ihn nach einem Gespräch über die Todesfälle mit der Aussage, dass das «eine sehr traurige Sache» sei. «Wir sehen das ungern», sagte er und bekräftigte einmal mehr, der Iran dürfe keine Atomwaffen haben.

Im Iran starben nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums seit der neuen Eskalation mit den USA mindestens 50 Menschen. Mehr als 500 weitere Menschen wurden demnach bei den jüngsten Angriffen des US-Militärs verletzt. Die Regierung in Teheran berichtet in der Regel nur über zivile Opfer. Über Verluste unter den eigenen Streitkräften gibt es keine offiziellen Daten.

Berichte im Iran über US-Raketenangriff nahe Gheschm

Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unterdessen am frühen Morgen Ortszeit, dass mindestens sechs Raketen in Gebieten am Rande der Insel Gheschm im Persischen Golf eingeschlagen seien. Einzelheiten gab es demnach dazu zunächst nicht.

Das US-Militär hatte zuvor erklärt, ein weiteres Ziel der neuen Angriffe sei es, die Fähigkeit des Irans, die Handelsschifffahrt in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Strasse von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen. Irans Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi sagte laut der Nachrichtenagentur Fars, man habe das Mitte Juni mit den USA vereinbarte Rahmenabkommen ausgesetzt und fühle sich nicht mehr daran gebunden. Trump sagte dazu nach Angaben von NewsNation, das sei ihm «völlig egal».

Vereinbart im Abkommen war, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal zur Beendigung des Krieges auszuhandeln. Auch sollte die Strasse von Hormus geöffnet werden. Seit Anfang April galt zudem eine Waffenruhe, die Trump jedoch selbst kürzlich für beendet erklärte. Seit Anfang Juli eskaliert es wieder.

Emirate fordern «sofortigen Stopp der Eskalation»

Die Vereinigten Arabischen Emirate fordern «ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten sowie eine rasche Rückkehr an den Verhandlungstisch». Ohne die USA und den Iran namentlich zu erwähnen, mahnte das Aussenministerium der Emirate auf der Plattform X einen «sofortigen Stopp der Eskalation» und äusserste Zurückhaltung an, «um gefährliche Auswirkungen und ein Abgleiten der Region in ein neues Ausmass an Gewalt und Instabilität zu verhindern».

Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz schrieb auf X, es werde immer deutlicher, «dass die Ereignisse allmählich ausser Kontrolle geraten». Angesichts des praktisch nicht vorhandenen Vertrauens zwischen Washington und Teheran, der zunehmend erschöpften Vermittler und eines Dialogs, der vor allem über Militärschläge geführt werde, «ist das Risiko einer weiteren Eskalation mittlerweile grösser als die Aussichten auf eine Deeskalation».

Experte warnt vor Ausweitung des Konflikts

Die Kombination aus Trumps Vorgehen und der Machtdemonstration Teherans während der Beerdigung des getöteten Staatsoberhauptes Ali Chamenei scheine die Überzeugung bei Schlüsselpersonen der Revolutionsgarden bestärkt zu haben, dass sie nicht nur über ausreichend innenpolitische Rückendeckung verfügen, sondern auch kaum eine andere Wahl haben, als ihre Reaktion auf die US-Angriffe zu verschärfen, schrieb Citrinowicz.

Unter diesen Umständen werde es äussert schwierig, «die Eskalationsspirale unter Kontrolle zu halten», schrieb der Experte und warnte vor einer Ausweitung des Konflikts, in den die mit Washington verbündeten Golfstaaten noch direkter hineingezogen werden könnten. Sofern sich nicht bald etwas Wesentliches ändere, steuere der Konflikt auf eine «weitaus gefährlichere Phase» zu, die für beide Seiten immer schwerer einzudämmen sein könnte.