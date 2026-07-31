Valora baut Geschäft in Österreich mit BP-Tankstellen aus

Keystone-SDA

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Valora baut ihr Geschäft in Österreich aus. Der Kioskkonzern will gemeinsam mit der Schweizer Tankstellenbetreiberin Volenergy das Angebot an Verpflegung und Convenience-Produkten an den österreichischen BP-Tankstellen weiterentwickeln.

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(Keystone-SDA) Hintergrund ist die geplante Übernahme des BP-Tankstellengeschäfts in Österreich durch Volenergy. Die Schweizer Gruppe hatte vor gut einer Woche den Kauf von 250 BP-Tankstellen sowie des dazugehörigen Convenience-, Flotten- und Schnellladegeschäfts angekündigt. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der österreichischen Wettbewerbsbehörden.

Valora und Volenergy arbeiten bereits seit mehreren Jahren an BP-Tankstellen in der Schweiz zusammen. Diese Partnerschaft soll nach dem Vollzug der Übernahme nun auf Österreich ausgeweitet werden.

Valora will dabei ihre Erfahrung mit sogenannten Foodvenience-Konzepten einbringen. Darunter versteht das Unternehmen die Kombination von klassischen Convenience-Läden mit frischen Speisen und Getränken zum Mitnehmen.

In Österreich ist Valora bereits mit den Marken Ditsch, BackWerk und Press & Books an 30 Standorten vertreten. Mit der Ausweitung der Zusammenarbeit will das Unternehmen seine Präsenz im Nachbarland stärken und den Ausbau seines Foodvenience-Geschäfts in Europa vorantreiben.