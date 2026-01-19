Valora eröffnet ersten Brezelshop in den USA

Keystone-SDA

Der Kioskkonzern Valora eröffnet mit der Brezel-Marke Ditsch den ersten eigenen Verkaufsstandort in den USA. So sind die Laugenbackwaren im Rahmen eines Shop-in-Shop-Konzepts ab sofort in einem Oxxo Store in El Paso erhältlich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Valora reagiere damit auf die wachsende Nachfrage in den USA, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zum Sortiment zählten klassische Produkte wie Brezeln, Laugenstangen, Laugencroissants und die Ditsch Pizza. Ergänzt werde das Angebot durch an den lokalen Geschmack angepasste Varianten wie Jalapeño-&-Cheese-Pretzel-Sticks.

Valora gehört seit 2022 zum mexikanischen Getränke- und Handelskonzern Femsa. Als einer der weltweit grössten Betreiber von Convenience-Geschäften will der Konzern mit seiner Kette Oxxo die Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter ausbauen.