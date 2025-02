Vatikan: Papst hatte ruhige Nacht im Spital

Keystone-SDA

Der an einer Lungenentzündung leidende Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans auch die siebte Nacht im Spital ohne weitere Komplikationen verbracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Nacht ist gut verlaufen», teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Der 88-Jährige sei aufgestanden und habe anschliessend gefrühstückt. Das geistliche Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit nun einer Woche in einem Spital in Rom stationär behandelt.

Am Donnerstagabend hatte der Vatikan berichtet, der Zustand des Papstes habe sich «leicht verbessert». Franziskus sei zudem fieberfrei, hiess es in einem Bulletin zu seinem Gesundheitszustand. Nach einer Diagnose von Dienstag leidet der Pontifex an einer Infektion beider Lungenflügel. Einen Termin, wann er aus dem Gemelli-Krankenhaus wieder entlassen werden kann, gibt es nicht.