Vatikan: Papst hatte ruhige Nacht

Keystone-SDA

Papst Franziskus hat offiziellen Angaben zufolge im Krankenhaus eine weitere Nacht ohne neue Komplikationen verbracht. "Die Nacht verlief ruhig, der Papst ruht sich aus", hiess es am Morgen in einer knappen Mitteilung des Vatikans. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 88-Jährigen wurden nicht gemacht. Am Abend soll ein neues ärztliches Bulletin veröffentlicht werden.

(Keystone-SDA) Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird inzwischen seit mehr als drei Wochen in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Der Papst leidet an einer schweren Lungenentzündung. Mehrmals hatte er in der Klinik Anfälle akuter Atemnot. Deshalb muss er immer wieder über eine Maske, die Nase und Mund bedeckt, mechanisch beatmet werden.

Am Freitagabend hatte der Vatikan – wie angekündigt – erstmals auf das bislang tägliche Bulletin zum Gesundheitszustand verzichtet. Aus seinem Umfeld verlautete jedoch, der Zustand sei den Tag über stabil geblieben.