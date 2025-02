Vatikan: Papst verbrachte ruhige Nacht im Krankenhaus

Keystone-SDA

Papst Franziskus hat nach offiziellen Angaben nach der neuen Diagnose über eine Lungenentzündung eine ruhige Nacht verbracht. Dies teilte ein Sprecher des Vatikans mit. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche liegt seit vergangenen Freitag in Rom in einem Krankenhaus. Nach der neuen Diagnose sind die Sorgen um Franziskus grösser geworden.

(Keystone-SDA) Am Abend hatte der Vatikan mitgeteilt, dass bei einer Computertomographie der «Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung» festgestellt worden. Dies bedeutet, dass beide Lungenflügel von der Infektion betroffen sind. Davon war bislang nicht die Rede. Zudem hiess es in der Mitteilung, das Krankheitsbild sei weiterhin «komplex». Der Papst leidet demnach an einer Infektion durch mehrere Erreger, was die Behandlung insgesamt erschwert.

Gläubige beten vor Krankenhaus für Franziskus

Am Morgen berichtete ein Papst-Sprecher dann – wie an jedem Tag seit der Einlieferung – von einer ruhigen Nacht. Franziskus, der in einem Sondertrakt im zehnten Stock des Gemelli-Krankenhauses liegt, sei inzwischen aufgestanden und habe gefrühstückt. Vor der Klinik im Westen von Rom haben sich neben zahlreichen Kamerateams und Fotografen auch Gläubige versammelt, um für das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken zu beten.

Erschwerend kommt dabei hinzu, dass Franziskus bereits als junger Mann in Argentinien der obere Teil seines rechten Lungenflügels entfernt wurde. Mit seinen 88 Jahren ist Franziskus inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Als Nachfolger des deutschen Papstes Benedikt XVI. ist er seit März 2013 im Amt.