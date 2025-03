Vatikan: Papst verbringt weitere «ruhige Nacht»

Keystone-SDA

Papst Franziskus hat offiziellen Angaben zufolge eine weitere Nacht ohne zusätzliche Komplikationen im Krankenhaus verbracht.

(Keystone-SDA) «Die Nacht verlief ruhig, der Papst wachte gegen 8.00 Uhr auf», hiess es am Morgen in einer knappen Mitteilung des Heiligen Stuhls. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 88-Jährigen machte der Vatikan zunächst nicht.

Nach mehr als drei Wochen in der Gemelli-Klinik ist das Oberhaupt der katholischen Kirche nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Dies teilte der Vatikan am Montagabend mit. Die Ärzte zeigten sich mit der Entwicklung der vergangenen Tage zufrieden. Franziskus müsse wegen seiner Lungenentzündung aber weiter im Krankenhaus bleiben.

Allerdings blieben die Mediziner aus der Universitätsklinik vorsichtig. Wegen des komplexen Krankheitsbilds bleibe es notwendig, «die pharmakologische Therapie noch einige Tage lang in einem Krankenhaus fortzusetzen». Einen möglichen Termin für eine Entlassung nannten sie nicht. Eine beidseitige Lungenentzündung in einem solch hohen Alter gilt als gefährlich.