Vatikan: Ruhige Nacht für Papst

Keystone-SDA

Papst Franziskus hat offiziellen Angaben zufolge im Krankenhaus eine weitere Nacht ohne neue Komplikationen hinter sich. "Die Nacht ist ruhig verlaufen, der Papst ruht sich noch aus", hiess es am Morgen in einer knappen Mitteilung des Heiligen Stuhls. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 88-Jährigen machte der Vatikan zunächst nicht.

(Keystone-SDA) Inzwischen liegt das Oberhaupt der katholischen Kirche seit fast drei Wochen in der Gemelli-Klinik im Westen von Rom. Der Papst leidet an einer schweren Lungenentzündung, die beide Lungenflügel erfasst hat. Mehrfach hatte Franziskus Atemnot-Anfälle, weshalb er nun auch in der Nacht eine Maske über Mund und Nase zur mechanischen Beatmung tragen soll. Mit einer Prognose zum weiteren Verlauf halten sich die Ärzte zurück.